Zelensky diz que busca paz com a Rússia e sinaliza com concessões

A Ucrânia poderia declarar neutralidade, potencialmente aceitando um acordo sobre áreas contestadas no leste do país, e oferecer garantias de segurança à Rússia para conseguir a paz "sem atraso", disse o presidente Volodymyr Zelensky. A declaração é dada antes de negociações previstas para começar nesta terça-feira (29), mas o líder ucraniano disse que apenas um encontro dele com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia encerrar a guerra.