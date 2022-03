Zelensky apela a Japão para que aplique mais sanções à Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira (23) ao Japão que aplique mais sanções à Rússia, de forma a pressionar Moscou a buscar um acordo de paz. O apelo foi feito durante pronunciamento de Zelensky ao Parlamento japonês.

Zelensky elogiou o Japão por se tornar o primeiro país asiático a impor sanções à Rússia e pediu que Tóquio seja ainda mais agressivo, interrompendo o comércio com os russos. O Japão tem agido de forma enérgica com a Rússia desde a invasão da Ucrânia, em linha com os demais países do G-7, embora a iniciativa de Tóquio tenha gerado retaliação de Moscou.

Nesta semana, a Rússia anunciou que vai suspender discussões com o Japão sobre um tratado de paz para as Ilhas Curilas e abandonar projetos econômicos conjuntos no arquipélago. Fonte: Associated Press.

Polônia

A Polônia identificou 45 agentes russos de inteligência que usavam credenciais diplomáticas como desculpa para permanecer no país, e autoridades locais agora estão buscando sua expulsão. A Agência de Segurança Interna da Polônia afirmou nesta quarta-feira que está solicitando ao Ministério de Relações Exteriores que os russos sejam expulsos do país em caráter de urgência.

"São pessoas que possuem e operam usando status diplomático, mas que, na verdade, conduzem operações de inteligência contra a Polônia", disse o porta-voz da agência, Stanislaw Zaryn. Segundo ele, a decisão de expulsá-los foi tomada "levando em conta a agressão russa contra a Ucrânia". Fonte: Associated Press.