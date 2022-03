Ucrânia reconquista bairro importante em Kiev; batalha por Mariupol continua

A Ucrânia afirma ter reconquistado um bairro estrategicamente importante em Kiev nas primeiras horas desta terça-feira (22), enquanto forças russas mantinham ataques em áreas próximas à capital e na cidade portuária de Mariupol.

Tropas ucranianas alegam que conseguiram expulsar soldados russos do bairro de Makariv em Kiev, após uma violenta batalha, segundo o Ministério de Defesa do país. A reconquista de território teria permitido aos ucranianos retomar o controle de uma importante estrada e impedir que forças russas cerquem a capital a partir do noroeste.

Os russos também mantêm a pressão em Mariupol, no sul do país, após forças locais rejeitarem exigências de rendição. Fonte: Associated Press.