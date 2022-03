Mais de 8 mil pessoas deixaram país nesta segunda-feira, diz Ucrânia

A Ucrânia informou que 8.057 pessoas deixaram o país por sete corredores humanitários nesta segunda-feira (21). A informação foi divulgada por Kirilo Timoshenko, consultor do presidente ucraniano Volodimir Zelenski, e pela vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, no Telegram.

De acordo com os comunicados, pelo menos 3.007 cidadãos saíram de Mariupol em direção a Zaporizhia. Outras 4.750 pessoas foram evacuadas na região de Kiev -sendo 4.370 de Velyka Dymerka, e 380 de Vorzel para Bucha. Também foi entregue ajuda humanitária nessas regiões.

Já na região de Luhansk, 300 pessoas foram evacuadas das cidades de Lysychansk, Severodonetsk e Horske para Bakhmut. Além disso, mais de 200 toneladas de ajuda humanitária foram entregues a esses assentamentos.

Outros 26 ônibus chegaram nesta segunda-feira a Berdyansk, de onde outra operação de evacuação deve partir nesta terça-feira (22) entre 9h às 11h. Outros 27 ônibus também estão previstos para serem enviados de Zaporizhia.

Nesta segunda, o conflito entra os dois países chega ao 26º dia. A capital da Ucrânia anunciou que terá mais um toque de recolher de 35 horas, como foi feito na semana passada. O anúncio foi feito pela prefeitura de Kiev após a cidade ter sido alvo de novos ataques. Para a inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido, o cerco à capital deve ser a prioridade das forças russas.

Pelo menos quatro crianças ficaram feridas após ataques atingirem os veículos em que elas estavam com suas famílias para fugir de Mariupol para Zaporizhzhia. Duas delas estão em estado crítico, segundo o chefe da administração regional, Oleksandr Starukh.

Em um comunicado pelo Telegram, ele explicou que o ataque foi na estrada entre as duas cidades. As idades e sexo das crianças, no entanto, não foram informadas.

"Esses vilões continuam lutando com as crianças. Mas teremos que responder por tudo. Para cada criança. Para cada vida", afirmou em comunicado.

O primeiro veículo tinha três crianças que escaparam da cidade sitiada com sua família. Eles foram atingidos quando passavam pelo distrito de Polohivsky,. Uma das crianças desse grupo ficou em estado grave.

A segunda criança gravemente ferida também viajava com a família. O carro deles foi incendiado na vila de Kamianske.