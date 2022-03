Casa Branca: É importante que China condene invasão da Rússia à Ucrânia

Secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki reforçou, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (21), que o governo dos Estados Unidos considera importante que a China aumente o coro de países que condenam a invasão da Rússia à Ucrânia.

De acordo com ela, autoridades chinesas "falharam" em se opor ao ataque ao território ucraniano e um posicionamento neste momento mostraria de que lado da história a China está. Os EUA continuarão a se relacionar com os chineses sob o pretexto de convencer Pequim a ir contra a ofensiva russa, segundo Psaki.

Energia

Um dos principais efeitos globais da guerra é o aumento dos preços de energia, que têm afetado a inflação americana. O governo do país mantém conversas com a indústria petroleira local, que tem recursos para aumentar sua produção sem a necessidade de acionar a Lei de Produção de Defesa, ressaltou a secretária.

Ela não descartou, no entanto, o uso do dispositivo, caso necessário. Esta ferramenta foi usada no primeiro mês da administração do presidente Joe Biden para aumentar a produção de insumos relacionados ao combate da pandemia de Covid-19.