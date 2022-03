Reino Unido diz que Rússia deve priorizar cerco à Kiev nos próximos dias

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse nesta segunda-feira (21), em sua mais recente atualização de inteligência, que as forças russas devem priorizar a tentativa de cercar Kiev, capital da Ucrânia, segundo informações da CNN Internacional.

"Apesar da contínua falta de progresso, Kiev continua sendo o principal objetivo militar da Rússia", afirmou o ministério, e "a luta pesada continua ao norte de Kiev".

Os militares das tropas de Vladmir Putin que avançam na capital a partir do nordeste pararam, enquanto as forças que avançam da direção da cidade de Hostomel, a noroeste, foram repelidas pela "resistência ucraniana", disse a pasta.

De acordo com o órgão, a maior parte das forças russas permanece a mais de 25 quilômetros do centro da capital.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continua estabelecido na capital Kiev, mesmo diante do cerco cada vez mais apertado sobre a cidade.

Neste domingo (20), ao menos uma pessoa morreu quando as forças russas bombardearam um shopping de Kiev, disse o prefeito da capital ucraniana.

Uma enorme explosão abalou a cidade no momento do ataque e causou incêndios entre os escombros do shopping Retroville.