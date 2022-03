Ucrânia acusa Rússia de destruir teatro que abrigava desalojados em Mariupol

Autoridades de Mariupol, uma das cidades-chave da guerra na Ucrânia, acusam forças russas de lançarem uma bomba sobre o prédio do teatro da cidade, onde estariam abrigados moradores que se escondem de outros ataques.

De acordo com a filial ucraniana da agência de notícias Interfax, o canal no Telegram da Câmara Municipal de Mariupol divulgou comunicado em que afirma que o teatro servia de alojamento para centenas de civis.

"Ainda é impossível avaliar a escala desse ato terrível e desumano", diz a publicação, acrescentando que parte do edifício desabou e que os destroços bloquearam a entrada do abrigo antiaéreo localizado no mesmo espaço.

Segundo um parlamentar de Mariupol citado pela Interfax, não há informações a respeito de sobreviventes. "Muitos moradores estavam escondidos no teatro com crianças pequenas", disse Serguei Taruta, prometendo "encontrar e destruir" todos os pilotos que teriam lançado bombas sobre Mariupol.

A cidade está cercada há dias por tropas russas, visto que sua localização é estratégica para os interesses de Moscou. Se tomada pela Rússia, Mariupol servirá de ponte entre a Crimeia e os territórios separatistas do leste ucraniano.