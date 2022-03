Putin indica avanços negociações com Ucrânia, mas não dá detalhes

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, indicou, nesta sexta-feira (11) que houve avanços nas negociações com a Ucrânia por uma solução diplomática para o conflito atualmente em curso entre os dois países.

"Há alguns desdobramentos positivos lá, como nossos negociadores me relataram", disse, durante encontro com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, um de seus principais aliados no cenário internacional. O líder russo, entanto, não forneceu mais detalhes.

Putin voltou a criticar as sanções ocidentais contra Moscou. "Tenho certeza de que vamos superar essas dificuldades e adquirir mais competências, mais oportunidades para nos sentirmos independentes, autossuficientes e, em última instância, nos beneficiarmos", disse.