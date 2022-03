Casa Branca alerta sobre uso de armas químicas ou biológicas pela Rússia na Ucrânia

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse nesta quarta-feira (9) que todos "devem estar atentos para que a Rússia possivelmente use armas químicas ou biológicas na Ucrânia, ou crie uma operação de falso pretexto usando-as". Em seu Twitter, a representante disse que há um "padrão claro" por parte de Moscou, que teria feito falsas alegações de que laboratórios de armas biológicas e químicas estariam sendo desenvolvidos pelos Estados Unidos na Ucrânia, o que poderia ser usado como pretexto para um ataque.

Segundo ela, "os EUA estão em total conformidade com suas obrigações sob a Convenção sobre Armas Químicas e a Convenção sobre Armas Biológicas e não desenvolvem ou possuem tais armas em nenhum lugar". Psaki acusou a Rússia de ter um "longo histórico" de ações com tais métodos, incluindo o envenenamento de oponentes do governo, como Alexey Navalny, e o contínuo apoio a Bashar Al Assad na Síria, que realizou ataques com armas químicas.

"É o tipo de operação de desinformação que vimos repetidamente dos russos ao longo dos anos na Ucrânia e em outros países, que foram desmascaradas, e um exemplo dos tipos de falsos pretextos que alertamos que os russos inventariam", disse a porta-voz. Ainda segundo Psaki, autoridades da China teriam respaldado as teorias conspiratórias.