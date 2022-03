Antony Blinken garante a países bálticos proteção da Otan contra a Rússia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, assegurou nesta segunda-feira (7) à Lituânia a proteção da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o apoio de Washington, ao iniciar uma visita relâmpago aos três países bálticos, que estão cada vez mais tensos à medida que a Rússia avança com sua invasão na Ucrânia.