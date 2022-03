ONU: Brasil critica Conselho por não 'agir construtivamente' em guerra na Ucrânia

O embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), Ronaldo Costa Filho, criticou a incapacidade do Conselho de Segurança de "agir construtivamente" por uma solução no conflito entre Rússia e Ucrânia. "Parece que, independentemente de quantos encontros públicos convocamos, um cessar-fogo e o fim das hostilidades parecem distantes", afirmou, em sessão para tratar do ataque russo a uma usina nuclear ucraniana.