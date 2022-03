Otan não se envolverá diretamente no conflito na Ucrânia, diz chanceler alemão

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou, nesta sexta-feira (4) que "está completamente claro" que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não se envolverá diretamente no conflito entre Rússia e Ucrânia, mesmo após pedidos de Kiev para que a aliança decrete bloqueio do espaço aéreo do país.