Chanceler da Rússia volta a falar em guerra nuclear e acusa Ocidente de cogitá-la

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou nesta quinta-feira (3) que os políticos ocidentais "consideram uma guerra nuclear", o que, segundo ele, não é cogitado pelas forças de Vladimir Putin.

"Todo o mundo sabe que uma Terceira Guerra Mundial só pode ser nuclear. Mas gostaria de chamar a atenção que a ideia de uma guerra nuclear está na cabeça dos políticos ocidentais, não na cabeça dos russos", afirmou Lavrov.

No oitavo dia de conflitos na Ucrânia, Lavrov afirmou que a Rússia vai continuar com sua operação militar "até o fim". Nesta quinta (3), às vésperas de negociação entre os dois países, separatistas pró-Moscou em Mariupol ameaçam a estratégica cidade portuária com novos bombardeios.

Sem apresentar provas, Lavrov também acusou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, um judeu étnico, de presidir "uma sociedade onde o nazismo está florescendo".