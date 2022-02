Milhares de ucranianos já buscam refúgio em países vizinhos

Após a invasão da Ucrânia por parte da Rússia na última quinta-feira (24), dezenas de milhares de ucranianos já deixaram o país em busca de proteção, segundo informa o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). Filippo Grandi, líder da organização, revelou na noite de sexta-feira (25) que os números já o preocupam.

“Mais de 50 mil refugiados ucranianos fugiram de seu país nas primeiras 48 horas, a maioria para a Polônia e Moldávia. Muitos outros ainda estão se movendo em direção às fronteiras”, declarou o político italiano em seu perfil no Twitter.

A Ucrânia é o segundo maior país europeu em extensão, tendo também a sétima maior população no continente, aproximadamente 44 milhões de habitantes. Segundo explica a advogada Márcia Abreu, especialista em Direito Internacional e Direito Migratório, é natural que a fuga inicial dos refugiados, principalmente com menor renda, seja para os países limítrofes.

“Nas guerras, as pessoas que têm melhor condição financeira conseguem sair mais fácil, muitas vezes antes do conflito, e aí se deslocam para países mais longínquos. Mas as pessoas de baixa renda normalmente conseguem ultrapassar no máximo uma fronteira, e por isso a grande maioria das pessoas que de fato conseguirem sair nesse momento deve ficar nos países fronteiriços”, explica a advogada.

A oeste da Ucrânia, lado oposto à localização de Rússia e Bielorrússia, a maior fronteira ucraniana é com a Polônia. Além disso, também é o país nesse momento com o melhor acesso vindo de Kiev, capital e maior cidade ucraniana, com cerca de 3 milhões de habitantes, e distante pouco menos de 500 quilômetros da fronteira com os poloneses.

“Por isso que a escolha principal dos ucranianos inicialmente tem sido ir para a Polônia. Os refugiados não têm muito tempo para escolher onde ir, devem se deslocar ao local seguro mais perto e de fácil acesso o mais rápido possível. Mas Moldávia, Hungria, Romênia e Eslováquia também irão receber ucranianos, assim como, em um segundo momento, os outros países da Europa”, complementa Márcia Abreu.