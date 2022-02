As forças russas se aproximam da capital ucraniana, Kiev. os relatos são feitos por enviados especiais da agência portuguesa RTP à Ucrânia, que relatam que forças russas estão se aproximando da capital.

Há forças de reconhecimento de Moscou que estão a cerca de 10 quilômetros da capital, mas não conseguiram os avanços imediatos que esperavam na área.

Tropas da Ucrânia conseguiram barrar alguma força dos ataques aéreos russos. A indicação, no entanto, é de que dificilmente as autoridades ucranianas poderão conter o ataque.

As autoridades ucranianas informaram que tropas russas controlam a Central Nuclear de Chernobyl, no Norte da Ucrânia, e que mantêm os funcionários reféns. A Agência Nuclear do país revelou, por sua vez, que detecta níveis crescentes de radiação no local.

Nesta sexta-feira, Moscou anunciou que vai enviar paraquedistas para ajudar a proteger a antiga central nuclear e garantiu que os níveis de radiação “são normais”.