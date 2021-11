Europa pode ultrapassar 2 milhões de mortos por Covid-19 até março, diz OMS

O número de mortos por Covid-19 na Europa pode chegar a 2,2 milhões em março do ano que vem, afirmou nesta terça-feira (23) Hans Kluge, diretor para o continente da Organização Mundial da Saúde (OMS), se mantidas as tendências atuais.

Escapar deste "marco sombrio" exige adotar uma atitude de "vacina mais", afirmou Kluge. "Isso significa ser vacinado, tomar o reforço se oferecido e ao mesmo tempo usar máscaras, manter distância, ventilar espaços internos, lavar as mãos e espirrar no cotovelo."

De acordo com o diretor da entidade, está nas mãos de cada um "evitar tragédias e perdas desnecessárias" e limitar mais perturbações à sociedade e às empresas durante o inverno.

Áustria como a Grécia Por causa da 4ª onda, Letônia, Holanda ereimpuseram confinamento e outros países,, apertaram medidas, provocando também insatisfação e protestos - alguns terminaram em violência.

Desde o começo da pandemia, 1,5 milhão de europeus morreram por causa do coronavírus nos 53 países acompanhados pela entidade. A média de óbitos diários vem crescendo desde o final do verão europeu e, de acordo com a OMS dobrou, de 2.100 no final de setembro, para 4.200 na semana passada.

Segundo levantamento do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, a Covid-19 é hoje a principal causa de mortes na Europa e na Ásia Central, e as estimativas são de que a pressão sobre hospitais fique alta ou extrema em 25 dos 53 países, entre este final de mês e 1º de março.

A perspectiva para as UTIs é ainda mais preocupante: a pressão alta ou extrema só não é esperada em apenas quatro países - Malta, Suíça, Cazaquistão e Israel, que estão na área acompanhada pela seção europeia da OMS.

De acordo com a entidade, há três principais fatores que impulsionam a alta transmissão atual. O primeiro é a dominância da variante Delta, altamente transmissível e presente em mais de 99% dos sequenciamentos feitos no continente, sem que nenhum país reporte mais de 1% de qualquer outra variante.

Em segundo lugar, "muitos países indicaram às suas populações que a Covid-19 não era mais uma ameaça, ao aliviar medidas como o uso de máscaras e o distanciamento físico em espaços confinados", intensificando o contágio.

De acordo com levantamento, menos da metade (48%) das pessoas na região usam máscara ao sair de casa, embora estudos indiquem que o equipamento de produção pode reduzir em 53% a incidência. Se a porcentagem dos que usam máscaras subisse a 95%, mais de 160 mil mortes seriam evitadas durante o inverno, de acordo com a OMS.

O terceiro motivo é o de que um grande número de pessoas que ainda não estão vacinadas, e por isso não protegidas contra doenças graves e mortes. Ao mesmo tempo, a imunização perde, com o tempo, seu poder de evitar infecções.