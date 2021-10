Número de prisões de imigrantes irregulares dentro dos EUA é o menor em 10 anos

O número de pessoas presas dentro dos Estados Unidos pela polícia migratória neste ano foi o menor em mais de uma década, segundo uma reportagem do jornal The Washington Post. O jornal obteve dados das operações realizadas no interior do país ao longo do ano fiscal de 2021, que foi de outubro de 2020 até o último mês de setembro. Foram 72 mil prisões administrativas no último ano, bem menos que as 104 mil de 2020. A média anual desde 2017 tem sido de 148 mil.

estas últimas vêm aumentando junto com o fluxo recorde de imigrantes que tentam atravessar sem documentos pelo México. A contagem não inclui deportações e detenções na fronteira -

Já as prisões de imigrantes dentro do país vêm caindo desde que Joe Biden assumiu o poder e estabeleceu novas prioridades. O ICE (departamento de imigração e controle de alfândega dos EUA) tem se distanciado das prioridades da administração do ex-presidente Donald Trump e está focado em prender imigrantes que cometeram crimes mais graves.

Entre 18 de fevereiro e 31 de agosto de 2021, por exemplo, foram presos 6.046 imigrantes acusados de crimes com agravantes, comparado com 3.575 no mesmo período do ano anterior. Na gestão anterior, muitos imigrantes classificados como criminosos tinham praticado delitos não violentos, como tentar entrar mais de uma vez no país sem visto.

O governo Biden divulgou novas diretrizes no último mês de setembro para o ICE, afirmando que o fato de alguém estar nos Estados Unidos sem documentos migratórios "não deve ser levado em conta isoladamente" na decisão de prendê-lo ou deportá-lo. As regras passam a valer a partir de 29 de novembro.