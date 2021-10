Após Senado, Câmara também aprova elevação de teto da dívida dos EUA em US$ 480 bi

O projeto, que já havia passado no Senado A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite de terça-feira (12), uma medida para elevar o teto da dívida do país em US$ 480 bilhões. Foram 219 votos favoráveis e 206 contrários., vai agora para a sanção do presidente norte-americano, Joe Biden.

impasse político entre democratas e republicanos Em meio a um, a legislação resolve o problema apenas de forma temporária. Segundo cálculos do Tesouro, o novo limite para emissão de títulos de dívida permite o cumprimento de obrigações até o dia 3 de dezembro, quando haveria novamente um risco de calote do governo dos EUA, algo que nunca ocorreu. As consequências desse cenário extremo poderiam ser uma crise financeira e uma recessão econômica.

Na semana passada, após a medida ser aprovada no Senado, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, havia dito que os deputados poderiam ter de voltar mais cedo do recesso legislativo para votar o aumento do limite de endividamento do Tesouro.

Antes da declaração de Pelosi, o senador Chuck Schumer, líder da maioria no Senado, havia anunciado um acordo entre democratas e republicanos para suspender o teto até 3 de dezembro. Essa solução temporária para o imbróglio político que parou Washington nas últimas semanas foi oferecida pelo líder do Partido Republicano na Casa, Mitch McConnell.

O oposicionista propôs o pacto após Biden reunir na Casa Branca os CEOs de grandes empresas, como JPMorgan, Citi e Nasdaq, para debater o assunto. Os executivos alertaram para as consequências econômicas de um calote dos EUA caso o limite de endividamento do Tesouro não fosse elevado e pediram que o Congresso resolvesse o imbróglio.