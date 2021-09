Biden reúne líderes de Japão, Austrália e Índia por 'Pacífico livre'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta sexta-feira (24), na Casa Branca, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, o da Índia, Narendra Modi, e o do Japão, Yoshihide Suga. Nas declarações iniciais do evento, vários dos líderes presentes, entre eles Biden, enfatizaram a importância de um "Pacífico livre", em um aparente recado à China.

Os quatro países formam um grupo chamado Quad, criado inicialmente em 2007 para ser um "Arco Asiático de Democracia". Após um período de hibernação, o grupo foi retomado em 2017. Em sua fala nesta sexta, Biden destacou o esforço para a produção de vacinas pelo mundo, com os EUA ajudando a Índia a produzir mais 1 bilhão de doses do imunizante contra a Covid-19.

O premiê australiano ressaltou o fato de o quarteto ser formado por "democracias liberais" e falou em um Pacífico "livre e estável". O primeiro-ministro da Índia também exaltou a cooperação.

, nomeado Aukus, com o objetivo de reforçar as capacidades navais no Pacífico diante da crescente influência da China na região, equipando a nova frota australiana com submarinos nucleares.