Crise no Afeganistão eleva risco de terrorismo na Europa, dizem analistas

A tomada de poder pelo grupo fundamentalista islâmico Taleban no Afeganistão aumenta o risco de terrorismo na Europa. Mas, segundo especialistas em atividades extremistas e na prevenção de atentados, as ações devem ser mais pontuais que as das décadas passadas.

A possibilidade de que grandes operações sejam preparadas no país da Ásia Central e realizadas na Europa "parece estar excluída", principalmente porque as agências antiterrorismo se fortaleceram muito após os atentados do 11 de setembro, diz o ex-agente de inteligência francês Claude Moniquet, que dirige o Centro Europeu de Inteligência Estratégica e Segurança. A recriação de uma base de retaguarda da Al-Qaeda no Afeganistão para atentados terroristas no Ocidente também é vista como pouco provável no curto prazo pelo islamologista e professor de ciência política e criminologia da Universidade de Liège, na Bélgica, Alain Grignard.

Segundo o professor, o Taleban fará tudo para evitar que o Afeganistão seja visto como território livre para terroristas. "Foi justamente devido à Al-Qaeda que o emirado islâmico construído pelo Taleban em 1996 foi destruído", afirma Grignard, que atuou na divisão antiterrorismo da Polícia Judiciária Federal belga e integra o Centro de Estudos de Terrorismo e Radicalização da Universidade de Liège.

projeto atual do Taleban, assim como o de 25 anos atrás, é "essencialmente nacionalista - de construir um Estado, segundo eles, 'islamicamente puro' O islamologista diz que o.” Assim, sem uma liderança com o dinheiro e o carisma que tinha Osama bin Laden, a Al-Qaeda não deverá conseguir se impor.

Também o Estado Islâmico (EI) não deve se tornar uma ameaça maior para os países europeus, de acordo com Grignard, porque é inimigo do Taleban e da Al-Qaeda e "estará muito ocupado lutando contra esta última para conseguir montar operações na Europa". Se não terá impacto direto, o sucesso do Taleban em Cabul pode incentivar ataques pontuais, como esfaqueamentos e atropelamentos, afirma o professor e, de acordo com Moniquet, "certamente dará um novo ímpeto ao movimento jihadista global.”

E isso foi feito em 11 de setembro de 2001 Segundo ele, foi o que ocorreu em 1989, após a vitória dos mujahidin (combatentes islâmicos) contra o Exército soviético. "Bin Laden disse: 'Derrotamos a segunda potência militar do mundo, agora vamos atrás da primeira'.."

O fato de que o governo afegão, apoiado por EUA e Otan durante 20 anos, desmoronou em poucas semanas quase sem luta deve encorajar islâmicos radicais, afirma o analista. "Direta ou indiretamente, em Cabul a jihad global encontrou uma segunda juventude. Pode não demorar muito para que paguemos o preço", diz Moniquet, autor de "Daech - La Main du Diable" (EI, a mão do diabo, inédito no Brasil).

"O islamismo é um fenômeno global, e o advento do regime taleban no Afeganistão galvaniza islâmicos em todo o mundo", concorda a educadora belgo-marroquina e diretora do Observatório dos Fundamentalismos, com sede em Bruxelas, Fadila Maaroufi. Ela cita como exemplo comemorações em rede social quando o Taleban tomou posse do palácio presidencial afegão, feitas por fundadores da Barakacity, entidade dissolvida em 2020 pelo governo francês após o assassinato do professor de história Samuel Paty.

Considerada salafista (que segue um islamismo ultraconservador e internacionalista), a Barakacity tem muitos apoiadores na França e na Bélgica, de onde saíram vários dos terroristas responsáveis por atentados em 2015 e 2016. "Vários grupos jihadistas em várias partes do mundo celebraram os recentes acontecimentos no Afeganistão", afirma a pesquisadora de contraterrorismo e crimes transnacionais, com foco na União Europeia e no Oriente Médio, Annelis Pauwels.

Para ela, que atua no Vlaams Vredesinstituut (Instituto para a Paz, centro independente de pesquisa do Parlamento Flamengo), a ascensão do Taleban pode ser usada como propaganda, para fortalecer nos jihadistas a convicção de que o terrorismo leva à vitória, mesmo contra uma potência global como os EUA.

O valor simbólico da retomada de Cabul "antes mesmo do aniversário do 11 de setembro" também foi ressaltado pelo diretor dos programas Síria e Combate ao Terrorismo e Extremismo no Instituto do Oriente Médio, baseado em Washington, Charles Lister. "É impossível subestimar o quão significativo isso será para o movimento jihadista em todo o mundo - um efeito que será colhido por anos, se não décadas", afirmou em análise para o instituto, dias antes da queda do governo no Afeganistão.

iniciado na última quarta-feira (8) Além das cenas afegãs, a atenção sobre os jihadistas será reavivada pelo julgamento dos acusados pelos ataques que mataram 130 pessoas em Paris em 2015,, diz Grignard. "Alguns serão estimulados a ouvir continuamente na mídia sobre um islã radical ao qual aderem."

Essa visibilidade pode estimular apoiadores mais ou menos próximos da causa a cometer ataques improvisados, como os que ocorreram no ano passado, durante o julgamento do atentado contra os jornalistas da publicação satírica Charlie Hebdo.