Talibã toma distrito estratégico perto de Cabul pouco antes de cessar-fogo

Forças de segurança do Afeganistão tentam recuperar um distrito estratégico capturado pelos Talibãs nos arredores da capital, Cabul, pouco antes da entrada em vigor de um cessar-fogo de três dias.

Localizado a menos de uma hora de Cabul, o distrito de Nerkh, na província de Wardak, é usado há tempos como ponto de acesso à capital ou como base para lançar ataques. Cerca de 60 mil pessoas vivem no local. O prefeito de Wardak, Zarifa Ghafari, disse que se o distrito não for recuperado logo, os combates chegarão à capital em poucos dias.

Desde 1º de maio, o Talibã iniciou uma campanha para expandir sua influência após o anúncio de que as tropas norte-americanas, que passaram duas décadas no país, serão totalmente retiradas de lá até 11 de setembro.

Em Nerkh, os insurgentes mataram ou capturaram alguns soldados do governo e forçaram outros a se retirarem após bombardear o centro do distrito. O ministro da Defesa disse nesta quarta-feira (12) que forças especiais foram enviadas ao distrito após um "recuo tático" na terça e que efetuaram bombardeios aéreos.

Um alto funcionário do governo afirma que a intenção é recuperar o controle antes do início do cessar-fogo acordado com o Talibã para o feriado religioso do Eid, que começa nesta quinta-feira (13), porque a trégua daria mais tempo aos insurgentes.

Os territórios na província de Wardak estão em disputa há anos pelos Talibãs. Os combatentes rodeiam cada vez mais os grandes centros urbanos, e acredita-se que após a retirada dos norte-americanos eles farão mais ofensivas contra as cidades.

Neste mês, na província de Helmand, no sul, houve ataques intensos que obrigaram milhares de habitantes a fugir, e o exército dos EUA mandou reforços para apoiar as forças afegãs.

No dia 8 de maio, mais de 50 pessoas morreram e cerca de cem ficaram feridas em um bairro do oeste da capital, após várias bombas explodirem na saída de uma escola de meninas. Foi o ataque mais mortal em um ano. Na segunda-feira (10), ao menos 11 pessoas morreram devido à explosão de uma bomba na província de Zabul, no sul.