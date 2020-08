Furacão Laura atinge a costa da Louisiana nos Estados Unidos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

furacão da categoria 4 Meteorologistas dizem que o furacão Laura atingiu o sudoeste da Louisiana como um, "extremamente perigoso". O Centro Nacional de Furacões informa que a tempestade atingiu o continente às 3h (de Brasília) desta quinta-feira (27) perto de Cameron, uma comunidade de 400 pessoas a cerca de 48 quilômetros da fronteira com o Texas.

Ele teve ventos máximos de 240 km/h, tornando-se o furacão mais poderoso a atingir os EUA até agora neste ano. Oficiais do governo caracterizam o fenômeno como "unsurvivable" (do inglês, que não se pode sobreviver, insustentável) e ordenam a evacuação de milhares de residentes da costa do Golfo.





Agência Estado