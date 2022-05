Dengue causa 38 óbitos e mais de 25 mil infectados neste ano no Rio Grande do Sul

O surto de dengue no Rio Grande do Sul deixa 38 vítimas neste ano, com a soma de três novos óbitos na tarde de quarta-feira (25). O painel de monitoramento de casos, realizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), foi atualizado pela última vez em torno das 16h.

pior crise Esta é considerada ada doença já enfrentada no Estado, com 446 municípios infestados pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O painel da SES registra mais de 62,1 mil casos notificados — são 29.685 infecções desde o início de 2022, das quais 25.077 são autóctones, ou seja, ocorreram dentro dos limites estaduais.

O município com o maior número de óbitos pela doença é Igrejinha, que concentra 6 até última atualização. Horizontina aparece logo atrás, com 4 mortes contabilizadas, seguida por Porto Alegre e Novo Hamburgo.

Contudo, Lajeado tem os números mais preocupantes. A cidade totaliza 3.954 notificações, com 3.419 casos confirmados e 3.396 autóctones. Duas mortes pela doença ocorreram no município.

2.159 casos autóctones Na capital gaúcha, o mosquito já infectou 2.315 pessoas, entre os quais 2.234 aconteceram no próprio município, de acordo com o painel da SES. O Boletim Semanal sobre Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) constatou, na quarta,em Porto Alegre até sábado (21).

Os hospitais gaúchos cuidam de 133 internações por dengue, sendo que 25 pacientes foram admitidos nos últimos sete dias. Dentre eles, há 97 quadros clínicos e 36 admitidos nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

UTIs pediátricas A falta de vagas emafeta diversos Estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Sul. Até então, há 10 pacientes clínicos e 3 internados em UTIs na faixa etária infantil. Desde janeiro, 182 bebês com até um ano de vida e 393 com 1 a 4 anos foram infectados pela dengue no Estado.

Municípios gaúchos mais afetados pela dengue

1) Lajeado:

3.954 notificações;

3.419 casos confirmados;

3.396 autóctones;

2 óbitos.

2) Porto Alegre:

3.915 notificações;

2.315 casos confirmados;

2.234 autóctones;

3 óbitos.



3) Igrejinha:

2.206 notificações;

1.924 casos confirmados;

1.727 autóctones;

6 óbitos.

4) São Leopoldo:

1.702 notificações;

1.559 casos confirmados;

117 autóctones;

1 óbito.

5) Parobé:

3.293 notificações;

1.558 casos confirmados;

1.279 autóctones;

1 óbito.

Mortes por dengue no RS