Às vésperas do ciclone no RS, companhias gaúchas ainda definem planos de contingência

O Rio Grande do Sul terá um visitante indesejado nesta semana — um ciclone, que deve atingir o solo gaúcho entre esta terça (17) e quarta-feira (18), acompanhado de uma massa de ar gélida e ventos intensos de longa duração. Às vésperas do dia de chegada, as companhias de energia elétrica do Estado ainda não divulgaram planos de contingência.

alerta emitido pela MetSul Meteorologia O fenômeno é considerado "atípico" pelos especialistas trazer circunstâncias de alto risco aos gaúchos, segundono domingo (15). Ainda existem incertezas quanto à evolução do ciclone, mas, de acordo com a empresa, o conjunto de dados permite antecipar a possibilidade de ventos fortes a intensos nas regiões Sul e Leste do Estado— nesta última, é situada Porto Alegre.

A previsão é que as temperaturas despenquem e ventos atinjam até 140 km/h, capazes de gerar danos estruturais e transtornos em serviços públicos. Um dos serviços mais prejudicados por essas situações é o fornecimento de energia elétrica, o que deixa boa parte dos gaúchos desamparados em meio ao caos climático.

Questionada pelo Jornal do Comércio na manhã desta segunda-feira (16) sobre as ações que pretende tomar com relação ao ciclone, a CEEE Equatorial afirma:

"A CEEE Grupo Equatorial recebeu no domingo (15), por meio de seu sistema de previsão com análises do Climatempo, o aviso de ciclone subtropical previsto pra madrugada de quarta-feira (18). Dentro do já previsto Plano de Contingência, a companhia de energia estudará, no início da semana, a melhor forma de atender as ocorrências, com rápida mobilização de equipes de operação e manutenção".

A empresa não respondeu sobre as datas em que serão definidos os esforços nem informou se haverão equipes de plantão nos próximos dias. O JC solicitou as mesmas informações à Rio Grande Energia (RGE), mas não houve resposta até o momento desta publicação.