Porto Alegre registra 964 casos de dengue contraídos na cidade em 2022

SMS já classifica como crítica a endemia A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre informa, em seu Boletim Semanal sobre Dengue divulgado nesta terça-feira (12), que, em 2022, 964 casos autóctones - ou seja, confirmados na mesma cidade em que foram contraídos - da doença foram confirmados na Capital. Os dados estão sujeitos à revisão e incluem as informações até o dia 9 de abril. Ade dengue, zika e chikungunya na cidade.

No total, 1.518 suspeitas de dengue entre moradores da Capital foram notificadas para a Vigilância Epidemiológica da SMS, dos quais 987 (65,2%) foram confirmados. Desses, 964 foram contraídos no município e 23 são importados, ou seja, as pessoas foram infectadas fora de Porto Alegre. Em relação à chikungunya, no mesmo período foram notificados quatro casos suspeitos entre moradores de Porto Alegre, sendo um confirmado, um descartado e um ainda aguardando resultado de exame laboratorial. Foram realizadas duas notificações de suspeita de zika, das quais uma foi descartada e a outra está em investigação.

Além da confirmação dos casos, o boletim traz dados sobre a infestação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com os dados do monitoramento do Aedes feito pela prefeitura, dois bairros da cidade monitorados por armadilhas apresentam infestação baixa. Três apresentaram infestação moderada; 11 o status de alerta e 29 estiveram com infestação alta na semana do monitoramento. O número de bairros com infestação alta apresentou ligeira queda. Na semana anterior, o número era de 34. Os casos da doença são registrados em todas as regiões da cidade, com prevalência para os distritos sanitários Leste e Centro-Sul, com 631 e 102 casos autóctones respectivamente.

A diretora da Vigilância em Saúde, Fernanda Fernandes, destaca que, conforme a publicação, o pico de casos autóctones de dengue em 2022 ocorreu entre os dias 20 e 26 de março (semana epidemiológica 12), com 256 casos.