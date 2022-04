Ações de prevenção à dengue ocorrem em 14 bairros de Porto Alegre nesta semana

Com o, quatorze regiões da cidade receberão visitas de Agentes de Combate a Endemias (ACE) nesta semana. Serão 69 agentes que trabalham em duplas ou grupos maiores para apoiar os moradores no controle mecânico dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Nas visitas, os agentes fazem busca ativa de novos casos suspeitos e orientam para encaminhamento à Unidade de Saúde referência do morador.