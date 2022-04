Obrigatoriedade do uso do simulador na primeira CNH no RS será avaliada pelo TRF4

Com o aumento, os gaúchos pagam R$ 2.714,16 na categoria AB Antes mesmo do reajuste de 10,4%, em fevereiro, nos valores para tirar a primeira via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul, o Estado já apresentava o maior preço do Brasil., correspondente a moto e carro, lembrando que o reajuste também afetou outras categorias. De acordo com o deputado Fábio Ostermann (Novo), a exigência do simulador é um dos fatores que pesam no preço final. Atualmente, o Tribunal Regional Federal da 4° Região (TRF4) analisa uma ação que define a manutenção da obrigatoriedade do equipamento.

Nesta semana, o deputado esteve em reunião com o desembargador Rogério Favreto, que é o relator da ação no órgão e deve decidir em breve sobre o tema. Conforme Ostermann, além da elevação no custo final da CNH, não há evidências que apontem para a necessidade do uso de simuladores permanecer obrigatória.

Em 2015, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) instituiu a obrigatoriedade do uso de simulador em todo o País. Após análise de custo na obtenção da habilitação e a falta de avaliação sobre a eficácia, o órgão publicou nova resolução, em 2019, tornando facultativo o uso do equipamento. De acordo com o Detran/RS, há uma decisão liminar, concedida pelo TRF4, a partir de uma ação impetrada pelo Sindicato dos Centro de Formação de Condutores do RS (SindiCFC), que mantém a obrigatoriedade da etapa de simulador no processo de formação de condutores no âmbito do Estado.

fila de espera para realização de aulas e provas Embora a obrigatoriedade do equipamento não tenha um impacto significativo na, o Detran/RS esclarece que haverá uma diminuição da quantidade de aulas. Até a última quinta-feira (31), 109.763 candidatos estavam aptos à realização da prova prática no RS e 38.653 para a teórica.

Há expectativa de que a liminar seja julgada até o final deste semestre. O desembargador, porém, explicou que a apreciação do processo segue uma ordem cronológica dentre os processos distribuídos a cada magistrado. Por outro lado, Ostermann apontou que a obrigatoriedade do simulador segue encarecendo o custo para obtenção da CNH nas categorias "B" e "AB" em mais de R$ 370,00.