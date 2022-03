Baile da Cidade reúne multidão na Redenção para comemorar os 250 anos de Porto Alegre

Porto-alegrenses de todos os cantos da cidade se reuniram na Redenção, neste sábado (26), para celebrar os 250 de Porto Alegre no Baile da Cidade. A programação, que teve início no fim da tarde, contou com a escola de samba União da Vila do IAPI, e as cantoras Isabela Fogaça e Maria Rita, que foi escolhida pela Câmara Municipal, na última segunda-feira (21), por unanimidade, para ser condecorada com o título de Cidadã de Porto Alegre.

Com entrada gratuita, o palco do evento foi montado no fim do espelho d'água. Cadeiras próximas ao palco foram dispostas para acomodar idosos e pessoas com necessidades especiais. Com bolsas térmicas e muita animação, um público numeroso foi até o local para celebrar o aniversário da Capital.

A festa começou com a apresentação da escola de samba União da Vila do IAPI. A atração foi o que levou a corretora de imóveis Simone Canani até o Parque Farroupilha. Uma das pessoas mais animadas da plateia ao lado de suas amigas, ela diz que sentiu muita falta do Carnaval, e, por isso, foi prestigiar o baile. Para Simone, não há nada como a capital dos gaúchos. "O nosso pôr-do-sol é indiscutível. Já viajei lá para cima e não tem nada igual. Meu coração está preso aqui, na receptividade dos gaúchos", afirma. Uma das atrações da festa foi a cantora e ex-primeira dama da Capital Isabela Fogaça, que, na companhia da Banda Municipal, entoou músicas conhecidas pelos porto-alegrenses, como o clássico Horizontes, de Kleiton e Kledir, e Porto Alegre é Demais, composta por ela.

Simone Canani foi acompanhada de amigas para ver a apresentação da União da Vila do IAPI. Fotos: Andressa Pufal/JC

Jussara Ferreira, 66 anos, e Walter Lattuada, 77, chegaram às 16h30min, acompanhados de seu cachorro, o mascote Messi, para garantir um lugar na primeira fila do baile. Moradores da região do bairro Moinhos de Vento, os dois contam que sempre prestigiam os eventos da cidade e que é difícil eleger um lugar favorito, pois amam todos os cantos da Capital. Já para Veronica Rocha, de 74 anos, que foi ao evento acompanhada da filha, Vanessa Rosa, 35 anos, e da neta, Isabele Rocha Daniel, a Redenção está entre os seus locais favoritos. A moradora do bairro Passo d'Areia, na Zona Norte, conta que as três foram ao baile especialmente para ver a cantora Maria Rita.

Jussara e Walter, acompanhados do cachorro Messi, garantiram lugar na primeira fila do baile

Apresentar mais de Porto Alegre para as próximas gerações também foi o objetivo do vigilante Carlos Alberto Silveira, que levou a filha Luiza Rosa Silveira, de 7 anos, para o Baile da Cidade. "Ela nunca veio em um evento desses, então trouxe para comemorar os 250 da nossa cidade", diz Carlos Alberto. Para a pequena Luiza, o que há de melhor na Capital é andar de bicicleta no Gasômetro, programa que faz com o pai aos fins de semana.

Pai e filha chegaram por volta das 14h30min para não perder nenhum momento da festa