IPE Saúde e hospitais gaúchos discutem atendimentos em nova reunião nesta quinta-feira

Após ameaça de suspensão dos atendimentos do IPE Saúde na semana anterior, executivos dos principais hospitais do Rio Grande do Sul se reunirão com a diretoria executiva do instituto para discutir a parceria. A segunda reunião técnica está prevista para quinta-feira (24), ainda sem horário confirmado.

A primeira reunião técnica entre as duas partes aconteceu na sexta-feira (18). No encontro, o IPE Saúde anunciou a prorrogação por 30 dias do início da vigência da tabela própria de remuneração de medicamentos, uma das principais reivindicações dos hospitais. A intenção, segundo o instituto, é de desenvolver o plano de reequilíbrio econômico-financeiro para permitir o equacionamento do passivo histórico, assim como a construção de um cenário de previsibilidade nos pagamentos dos funcionários.

notificaram o IPE Saúde Representadas pelas federações dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do RS (FEHOSUL) e das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do RS, 40 instituições de saúdena quarta-feira (16) sobre a insatisfação com a gestão dos serviços.

A lista de demandas inclui a suspensão da tabela de remuneração imposta pelo IPE e o pagamento de salários atrasados. No caso de descumprimento, os hospitais pretendem encerrar os atendimentos ao milhão de usuários e pacientes do serviço.