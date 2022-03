Afetado por incêndio, prédio da SSP é implodido na manhã deste domingo

O prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), atingido por um incêndio em 14 de julho de 2021, foi implodido na manhã deste domingo (6). A operação ocorreu às 9h e, em poucos segundos, a estrutura que representava risco iminente localizada na rua Voluntários da Pátria se transformou em escombros.

“Como servidor, operador de segurança e delegado de polícia, foi uma sensação muito ruim esse momento da implosão, pois vem a lembrança de todas as ações que fizemos no prédio. No entanto, não se tinha outra coisa a fazer tendo em vista o iminente risco que aquela estrutura oferecia a todos nós”, disse o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior (sem partido).

Além do vice-governador, presenciaram o momento o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), equipes da FBI Demolidora, empresa responsável pela operação, além de representantes da SSP e outros órgãos públicos.

mobilidade da capital Após as primeiras inspeções, nenhum dano colateral foi constatado pelas forças de segurança. O tráfego na avenida Castello Branco e outras vias do entorno já foi liberado e adeve voltar à normalidade até às 12h.

O próximo passo, segundo Vieira Júnior, é a remoção das 20 mil toneladas de entulhos geradas pela implosão, que já começa neste domingo. A estrutura não foi destruída completamente — os pilares e paredes remanescentes devem ser retirados em operação convencional, com o uso de máquinas e cabos de ferro.

200 kg de explosivos Foi planejado o uso depara implodir o prédio. Contudo, a quantidade utilizada foi inferior, segundo o engenheiro responsável, Manoel Jorge Diniz Dias. A operação foi conduzida pela FBI Demolidora com o apoio de órgãos estaduais e municipais.

A decisão sobre o que será feito no local deve ser tomada até o fim de março, segundo o vice-governador. Ele afirma que, no momento, três possibilidades são consideradas: a reconstrução da sede da SSP no terreno, transacionar a área ou permutá-la.

“Nós temos um projeto no 4º Distrito, que deverá chegar à Câmara de Vereadores ainda no final de março ou abril, que vai valorizar muito mais essa área com as mudanças urbanísticas caso seja acolhido”, complementa Melo, sugerindo o adiamento da decisão pelo Estado.