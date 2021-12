Bar de Erechim é interditado por utilizar artefato pirotécnico durante show

quatro réus do incêndio da boate Kiss se apresentaram para cumprir pena Nesta quarta-feira (15), mesmo dia em que os, uma casa noturna de Erechim, no Norte do Estado, foi interditada pelo Corpo de Bombeiros por utilizar artefatos pirotécnicos e descumprir normas de segurança. Segundo o Ministério Público, o bar Santa Fé, localizado na região central da cidade, foi denunciado e passou por vistoria dos bombeiros na segunda-feira (13).

Segundo o promotor de Justiça Gustavo Burgos, a solicitação de vistoria foi feita a pedido da 1ª Promotoria de Justiça Especializada do município, após denúncia de um morador, recebida por email. Nela, é divulgado um vídeo gravado na boate na noite de sexta-feira (10), dia do julgamento da Kiss, além de relato do uso de artefatos pirotécnicos durante show no local.

Conforme o promotor, os bombeiros constataram, ainda, que os extintores de incêndio da boate estavam com prazo de validade vencido, a iluminação de emergência funcionava de forma parcial, e que não havia funcionários com treinamento de brigadista de incêndio.

Além disso, a proprietária da casa confirmou o uso de material pirotécnico por um músico que se apresentou no local na noite em que houve a gravação do vídeo, mas disse que não sabia que o artefato era inflamável.

Por conta da ocorrência, foi instaurado um inquérito civil para acompanhar os fatos, e o local só poderá voltar a funcionar depois que todas as irregularidades apontadas no auto de interdição e no de infração do Corpo de Bombeiros forem sanadas.