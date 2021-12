Kiss: Júri condena os quatro réus pelas 242 mortes no incêndio em Santa Maria

O júri da boate Kiss, o mais extenso do Rio Grande do Sul, chegou ao fim nesta sexta-feira (10). Os jurados aceitaram a tese da promotoria, que sustentava homicídio com dolo eventual (mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco) nos casos dos quatro réus.

Elissandro Callegaro Spohr, sócio da boate Kiss - 22 anos e 6 meses de reclusão

Mauro Londero Hoffmann, sócio da boate Kiss - 19 anos e seis meses de reclusão

Marcelo de Jesus dos Santos - vocalista da Banda Gurizada Fandangueira - 18 anos de reclusão

Luciano Bonilha Leão - produtor musical - 18 anos de reclusão

A pena máxima possível era de 30 anos.

A decisão foi divulgada cerca de uma hora após a reunião dos jurados, por volta das 17h40min, muito antes do previsto. O magistrado do caso havia dado prazo de até 8 horas para a votação dos sete jurados.

A leitura integral da sentença começou por volta das 17h45min, diante de um plenário lotado. "Apesar de tratarmos de dolo eventual, este, como tal, foi intenso e isso repercutirá no nível da aplicação da pena", disse o juiz Orlando Faccini Neto, titular do 2º Juizado da 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre.

"A culpabilidade dos réus é elevada, mesmo se tratando de dolo eventual", acrescentou o magistrado.

O juiz citou como "desfavorável" o comportamento dos acusados em relação a muitas vítimas, que saíram da boate e retornaram ao local para tentar salvar pessoas. E disse que se "se recusaram a considerar um sofrimento".

Ao final da leitura das sentenças, os promotores choraram abraçados a familiares das vítimas. Os representantes da associação das vítimas destacaram que o dia não era de comemorar, mas de cumprimento da Justiça.

Como se chegou a sentença

O resultado saiu por meio de perguntas elaboradas pelo juiz Orlando Faccini Neto, titular do 2º Juizado da 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre. Os questionamentos do magistrado diziam respeito ao incêndio, a culpa pelas mortes, a intenção de tê-las causado e inocência. Cada jurado depositou uma cédula com “sim” ou “não” correspondente à resposta em uma urna, de maneira que não se sabe como cada um votou. A decisão referente a cada réu ocorreu por maioria simples dos sete jurados que compõem o conselho de sentença. Ou seja, venceu o entendimento que somou quatro votos.

O incêndio, em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, deixou como saldo 242 pessoas mortas, a maioria delas jovens estudantes, além de outras 636 feridas. Agora, oito anos e dez meses depois daquela noite trágica os réus saem presos do tribunal, sem direito a recorrer em liberdade. Cumprirão a pena em regime fechado, com possibilidade de progressão.

O juiz Orlando Faccini Neto determinou a prisão imediata dos réus, porém o advogado de defesa de Elissandro Sphor, Jader Marques, informou sobre habeas corpus preventivo, portanto, o juiz suspendeu a decisão. "O habeas corpus é para um dos acusados, mas estendo a todos."

Durante os dez dias de julgamento, foram ouvidas 12 vítimas, 13 testemunhas e 3 informantes. O Ministério Público pedia pela condenação dos acusados por homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. A tese era refutada pelos advogados dos quatro réus, que afirmaram durante o julgamento que em nenhum momento seus clientes tiveram culpa no ocorrido, que a tragédia não passou de um acidente, no qual os próprios poderiam ter morrido.

