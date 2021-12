Porto Alegre tem Casa do Papai Noel e programação natalina

Apresentação de DJs, da Banda Municipal e a chegada do Papai Noel neste sábado, dia 4 de dezembro, marcam o início da programação natalina organizada pela prefeitura de Porto Alegre. O Natal dos Encantos segue com atividades gratuitas até o dia 23 de dezembro e é promovido pelo poder público, com os investimentos em decoração e nos shows custeados pelos patrocinadores do evento, informa a prefeitura.

Do dia 5 até o dia 23 estarão abertas ao público a Casa do Papai Noel (Rua da Praia, nº 230) e a Vila de Natal, em frente ao Paço Municipal, que terá feira de artesanato. A programação do Natal dos Encantos foi apresentada no dia 3, quando o prefeito Sebastião Melo (MDB) falou com a imprensa. As informações são da coluna Pensar a cidade.

O entendimento do governo é que, diferentemente do révellion, as atividades natalinas são descentralizadas e não irão gerar grande concentração de pessoas, o que justifica a manutenção do evento mesmo com o cancelamento da festa prevista para 31 deste mês. "Estávamos em fase de pré-produção (do révellion, quando se decidiu cancelar). O natal já estava todo programado, é outro momento”, explica o secretário municipal da Cultura, Gunter Axt. Conforme Melo, foram três meses de organização para o Natal.

já há um caso confirmado no Estado Ainda sobre o révellion, a estimativa era receber 150 mil pessoas na Orla na virada do ano. A justificativa para cancelar é a precaução diante do avanço da variante Ômicron do coronavírus -. “O Natal é mais uma atratividade de uma cidade que está funcionando normalmente e que está imunizada”, sustenta Melo.

Na mesma linha, o carnaval poderá ser impactado pela condição sanitária. O feriado será no dia 1º de março de 2022, mas a decisão se os desfiles em Porto Alegre serão ou não realizados “precisa ser tomada dentro deste ano”, projeta Melo. “Carnaval não se coloca na rua fácil”, completa. Ele informa que a conversa envolve as ligas de escolas de samba e as secretarias da Saúde e do Enfrentamento ao Coronavírus.

Casa do Papai Noel e programação

O Museu do Trabalho será a Casa do Papai Noel em Porto Alegre no mês de dezembro. O número 230 da Rua da Praia, perto da Usina do Gasômetro, receberá visitas a partir das 16h de domingo, dia 5, até o dia 23. Após, a casa estará aberta de terça a domingo (e na segunda, dia 6) das 15h às 20h. Nos dias 11, 12, 18 e 19 (sábado e domingo), o Papai Noel estará presente entre 16h e 19h.