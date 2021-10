RS vai investir R$ 280,3 milhões nas forças de segurança

Mais de R$ 280 milhões serão destinados para a compra de viaturas, equipamentos e tecnologias para as forças de segurança do Rio Grande do Sul. Esse valor é o dobro da soma do que foi investido nos últimos 13 anos. “É uma virada de jogo, o Estado não conseguia pagar nem o salário e agora paga seus compromissos, reduz impostos e abre investimentos", pontuou o governador Eduardo Leite, no evento de lançamento do plano Avançar na Segurança, que ocorreu nesta quinta-feira (21) em Porto Alegre.

De 2007 a 2020, o Estado investiu, no total, R$ 127 milhões na pasta. Agora, o projeto integrante do programa transversal Avançar, destinará R$ 280,3 milhões para compra de viaturas, equipamentos, tecnologia e realização de obras até 2022. Assim como os demais projetos já anunciados do programa Avançar (saúde, cultura, infraestrutura e educação), o Avançar na Segurança conta com valores exclusivamente de origem no Tesouro Estadual, fruto das reformas estruturantes realizadas pela atual gestão e de recursos extraordinários das privatizações.

“Como operador da segurança há bastante tempo, achei que nunca viveria um momento como este, em que o Estado teria capacidade de fazer um volume como este de investimentos para qualificar a segurança”, afirmou o vice-governador e titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ranolfo Vieira Júnior.

Entre os investimentos, ele chama atenção para o avião monomotor, com custo estimado de R$ 20 milhões, da Brigada Militar. “É uma aeronave que se transforma em uma UTI aeromédica e que transporta até duas toneladas de carga. A SSP foi fundamental na distribuição das vacinas, então transporte de carga é fundamental”, comentou Ranolfo.

Outros investimentos que podem ser ressaltados é a contratação, em comodato, de 300 câmeras corporais para implantação de um projeto-piloto de utilização pela Brigada Militar e pela Polícia Civil em Porto Alegre. O recente relatório produzido pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência Contra Pessoas Negras, conduzido pela Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, recomendou o uso da ferramenta como instrumento para qualificar as apurações de eventuais abusos.

“Nos bombeiros, chamo atenção para as duas escadas automecânicas. Até hoje, eles tinham uma”, disse o responsável pela SSP. Os dois caminhões, com escada automecânica articulada, com alcance mínimo de 42 metros de altura, têm custo total de R$ 17 milhões.

incêndio do prédio da SSP O Corpo de Bombeiros Militar alegou, na época do, que escadas como essas eram fundamentais para a realização do trabalho. São os primeiros veículos adquiridos pelo Estado com capacidade para levar os bombeiros militares em operações de resgate e combate a incêndio estrutural por fora das edificações a alturas acima de 40 metros.

R$ 60 milhões do Pavimenta R$ 250 milhões para a saúde R$ 1,2 bilhão para educação. Até agora, no projeto Avançar, já foram anunciados investimentos, além dos R$ 280,2 milhões para a segurança, de R$ 1,3 bilhão para o Plano de Obras e, sem contar a parte dos municípios, em infraestrutura. Também foram divulgados, R$ 76,1 milhões para a cultura, R$ 112,3 milhões para inovação e mais

Leite afirmou que já anunciaram mais de R$ 3,2 bilhões e que irão ultrapassar os R$ 4 bilhões no total do programa Avançar, com investimentos ainda no sistema prisional e outras frentes que, segundo ele, logo serão lançadas. “Um Estado que há até pouco tempo não pagava suas contas e os salários em dia, agora tem capacidade e vai fazer investimentos desse porte, aprimorando os serviços públicos e cumprindo a nossa missão de melhorar a vida dos gaúchos, tudo isso com redução de impostos e pagando todos os compromissos em dia”, ressaltou o governador.