Com salário congelado há sete anos, magistério gaúcho reforça pedido de reajuste

O Cpers/sindicato está lutando para que o governo gaúcho inclua na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, um percentual de reajuste salarial. Sem reajuste salarial há quase sete anos, professores da rede pública do Rio Grande do Sul tiveram o poder de compra reduzido em 46,5% (conforme o INPC). Atualmente, o valor mínimo do contracheque do magistério é de R$ 2.886,30 para uma carga horária de 40 horas, o mesmo do piso federal, reajustado pela última vez em 2019.

Em 2014, o piso salarial nacional para profissionais do magistério era de, aproximadamente, R$ 1.690,00 para carga horária de 40h. Apesar de o valor em 2021 ser de R$ 2.886,30, o salário dos professores do Estado não foi, de fato, reajustado. “O governo não pagou o reajuste. Eles mexeram no nosso contracheque para conseguir compor o piso”, explica a presidente do Cpers, Helenir Aguiar. Isso significa que algumas vantagens, como os triênios (bonificação por tempo de serviço), foram retiradas para completar o valor mínimo estabelecido pelo governo federal.

Os benefícios inclusos no contracheque do magistério atualmente, segundo a Secretaria da Fazenda, são o subsídio (contempla o piso nacional do magistério), o subsídio ou parcela de irredutibilidade (impede que haja redução salarial após as reformas), os adicionais de local de exercício, de penosidade, noturno, de docência exclusiva e de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades, vale-refeição e auxílio-transporte. Já entre os descontos legais do contracheque estão o IPE Saúde (se optante), IPE Previdência, Imposto de Renda e vale-refeição (dependendo do valor da renda bruta).

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos (Dieese), com base no INPC, durante o governo de José Ivo Sartori (MDB) - 2015-2018 -, a categoria teve uma perda salarial de 25,2%. Durante o governo Eduardo Leite (PSDB), de janeiro de 2019 a julho deste ano, a defasagem foi de 15,6%. Isso resulta em 46,5% de perda salarial em sete anos.

“Estamos trabalhando para receber quase a metade do que deveríamos. As pessoas pensam que queremos aumento, mas não é isso. Queremos um reajuste. É o mínimo a que todos têm direito”, defende o vice-presidente do Cpers, Edson Garcia.

Esse dado, porém, pode ter variações. “Considerando o IPCA, índice oficial de inflação do País, há uma defasagem de 45,9% até agosto de 2021. Se tomarmos o INPC, que é o índice mais adotado para reajustes salariais, nas mesmas datas, a defasagem é de 47,04%”, explica o economista e estudioso das contas públicas do Rio Grande do Sul, Darcy Francisco Carvalho dos Santos.

Ele avalia que os valores recebidos pelo magistério estadual tiveram defasagem com o tempo devido à crise das finanças estaduais. “E também porque o antigo plano de carreira, com as demais vantagens funcionais, multiplicava por várias vezes o valor inicial, podendo chegar a cinco vezes.”

O Cpers entende que é difícil receber um reajuste que compense toda essa perda. Segundo estimativa do Dieese, elaborada com base em informações da Portaria Interministerial de agosto, o valor do piso salarial nacional estimado para 2021 seria de R$ 3.056,53.

após dias de vigília em frente ao Palácio Piratini. O sindicato está tentando negociar com o governo estadual há meses, mas a segunda reunião aconteceu apenas na semana passada,“Dificilmente os professores conseguirão receber toda a perda ocorrida, diante do peso de sua folha no orçamento estadual. Mas ninguém mais do que eles necessitam de reajuste salarial”, defende Carvalho dos Santos.

Em 2020, o piso federal dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira foi reajustado em 12,84%, passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24 para 40h. “O piso nacional é reajustado de acordo com o valor aluno-ano, que depende do crescimento da receita, o qual vem sendo extraordinário em todo o País. No primeiro semestre de 2021 sobre o mesmo período do ano passado, o crescimento nominal da receita corrente dos estados foi de 20%, sendo 22% no Rio Grande do Sul”, pontua o economista. Ainda que a Lei do Piso (Lei 11.738), de 2008, estabeleça atualização anual no mês de janeiro, em 2021 não houve reajuste.

Segundo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado neste mês de setembro, o Brasil está em último lugar no ranking, com dados de 40 países, no que tange a remuneração de professores. Embora não exista um ranking nacional oficial, os estados com maiores remunerações são o Maranhão (dados de 2019), com valor mínimo de contracheque de R$ 6.358,96 para 40h, o Mato Grosso do Sul (dados de 2018), com piso de R$ 5.390,22 para 40h, e o Mato Grosso (dados de 2018), com piso de R$ 4.349,55 para uma jornada de 30h. É difícil fazer a comparação entre os valores porque o Rio Grande do Sul, assim como muitos outros estados, pagam o valor estabelecido pelo piso federal.

A reportagem tentou contato também com a Seduc para falar sobre um reajuste ao magistério, mas a pasta preferiu não falar desta vez.