Carris circula com 65% da frota na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre

Para a presidente da Comissão de Funcionários da Carris, Rosangela Aparecida Pires Machado. Para ela, a manifestação de hoje é uma mostra do que pode acontecer caso a companhia venha a ser privatizada. "As consequências para a população seriam um transporte de péssima qualidade. Basta ver que, no período crítico da pandemia, as empresas privadas deixaram de atender 23 linhas", afirma a dirigente. "Se não fosse a Carris pública, esses passageiros ficariam sem opção para se deslocar", completa.

Projeto que extingue cargo de cobrador de ônibus é aprovado com 21 votos

Depois de uma sessão tensa, 21 vereadores selaram o destino dos cobradores de ônibus de Porto Alegre. Eles foram favoráveis à extinção do cargo, que será feita de forma gradativa. Os 12 vereadores contrários à proposta apresentaram argumentos e a discussão ficou acalorada no plenário da Câmara de Vereadores.

A prefeitura de Porto Alegre argumenta que este é um dos principais projetos do governo para reduzir o custo da passagem de ônibus. O Projeto de Lei do Executivo (PLE 016/21) institui o programa de extinção gradativa da função de cobrador de ônibus, iniciando pela permissão de viagens sem cobrador, diariamente, entre 22h e 4h.



O prefeito Sebastião Melo reforçou o trabalho com diálogo para construir os avanços necessários. “O programa de extinção gradativa da função de cobrador é primeiro projeto aprovado do conjunto de medidas que propusemos para modernizar o sistema e enfrentar a crise do transporte coletivo. Não será uma medida isolada que resolverá o problema. Seguiremos defendendo as mudanças para que ganhe o cidadão usuário do transporte coletivo”, afirmou. Para dar oportunidade de reinserção, a prefeitura firmou parceria para cursos pelo Senai.



Segundo a prefeitura, para oportunizar a inserção dos profissionais em outros mercados, o projeto define a oferta de cursos de qualificação para todos os cobradores e avaliação, pelas empresas, do aproveitamento em outras funções, inclusive como motorista e mecânico. Será uma mudança gradativa ao longo de quatro anos (até 31 de dezembro de 2025), com a não reposição de vaga para cobrador pelas empresas nos casos de rescisão do contrato por iniciativa do trabalhador, despedida por justa causa, aposentadoria, falecimento e interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. O projeto revoga o § 4º do artigo 1º da Lei nº 7.958/1997 e desobriga que a tripulação mínima dos ônibus deve ser sempre constituída de motoristas e cobradores.