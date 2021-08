Terceira dose da vacina, fechamento do Guion Center e RS com saldo positivo de empregos

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

faixa dos 18 anos em mais de 80% dos municípios gaúchos Rolê da Vacina A vacinação contra a Covid-19 chegou nanesta semana. Em Porto Alegre, a prefeitura iniciou opara estimular a imunização dos jovens.

terceira dose da vacina A partir de setembro, começa a ser aplicada aem idosos com mais de 70 anos, em imunossuprimidos, e o intervalo entre a primeira e segunda dose das vacinas da Pfizer e Astrazenca passa para oito semanas.

GeraçãoE caderno especial No Jornal do Comércio,comemora seis anos de fomento ao empreendedorismo com

VÍDEO: resumo da semana em 1 minuto