Porto Alegre terá contrato emergencial para recolhimento de lixo domiciliar

suspensão do contrato com a empresa B.A. Meio Ambiente Com a, que fazia a coleta domiciliar de lixo em Porto Alegre, e o processo de licitação de uma nova prestadora do serviço ainda em andamento, a prefeitura decidiu pela contratação emergencial de uma empresa por seis meses. O extrato do edital de cotação eletrônica foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre na sexta-feira (11).

As propostas serão recebidas até as 10h desta segunda-feira (14). Após análise documental, a previsão é definir o vencedor e assinar o contrato emergencial ainda nesta segunda-feira, devendo a empresa selecionada iniciar a prestação do serviço em 24 horas. A íntegra do edital estará disponível para consulta no site www.portaldecompraspublicas.com.br.