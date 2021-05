RS tem 58 mil clientes da CEEE sem energia após os fortes ventos

Os fortes ventos que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada de domingo (23), causados por um ciclone extratropical , deixam 58 mil clientes da CEEE sem luz ainda na manhã desta segunda-feira (24).

As áreas mais atingidas de abrangência da companhia são o Litoral Norte, que tem 29.400 clientes sem energia, e as regiões Sul e Centro Sul, em cidades como Camaquã e Pelotas. Em Capão da Canoa, a estátua da liberdade em frente à loja da Havan caiu no início desta manhã devido ao vendaval.

As equipes da CEEE trabalham para restabelecer o fornecimento de energia, mas a continuidade dos fortes ventos prejudica a normalização do serviço. A projeção é concluir os trabalhos no decorrer desta segunda-feira.

Segundo a meteorologista da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Gabriela Golart, os ventos atingiram no domingo 74,2 km/h em Cambará do Sul, 70,2 km/h em Rio Grande, 67,7 km/h na Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar.