Veja as regiões que podem ter 'avisos' e 'alertas' devido ao agravamento da pandemia

O Grupo de Trabalho (GT) da Saúde, um dos braços de assessoria técnica do combate à pandemia no Rio Grande do Sul, definiu a lista de regiões que podem ter a primeira aplicação do novo modelo chamado de 3As (aviso, alerta e ação) , que substituiu as bandeiras do distanciamento controlado.

Integrantes do GT Saúde analisam, desde o começo da manhã desta segunda-feira (17), as condições da pandemia nas 21 regiões Covid do Estado. A palavra final será do gabinete de crise, comandando pelo governador Eduardo Leite. No fim de semana, o sistema migrou para os 3As , após um ano do distanciamento controlado.

Pela descrição do que define a categoria de "aviso", sete regiões deveriam entrar nesta condição: Santa Maria, Uruguaiana, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Cruz.

Já o "alerta", grau que sinaliza para maior gravidade da crise sanitária, poderá ser adotado em cinco regiões: Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Cachoeira do Sul. As regiões com recomendação de "alerta" apresentam aceleração na ocupação de leitos de UTIs.

"A tendência grave é quando se identifica a necessidade de uma ação. Os parâmetros não serão fixos, então a discussão se dará através de uma discussão técnica entre os membros do GT, que fazem a deliberação", explica o coordenador do GT Saúde, Pedro Zianazi.

Mas a equipe, adianta Zuanazi, deve definir os parâmetros que devem nortear a avaliação, como nível de ocupação de leitos ou outros indicadores, aidna nesta segunda-feira.

As avaliações estão sendo repassadas ao Gabinete de Crise, que se reúne nesta segunda-feira para se posicionar sobre a lista de avisos e alertas. Com a nova sistemática, foram definidos os protocolos a serem seguidos

Condições para acionar os 3As

Aviso: quando é detectada uma tendência de crescimento de números da pandemia, o GT Saúde emite um aviso para o respectivo comitê técnico regional. Também é emitido diante de situações como reduzido ritmo da vacinação ou registro instável de dados. Quando recebe um aviso, a região deverá redobrar sua atenção para o quadro da pandemia, sendo opcional adotar novas medidas.

Alerta: quando é detectada uma tendência grave, o GT Saúde informa simultaneamente o Gabinete de Crise e a região sobre a orientação para a emissão de um alerta. Se o Gabinete de Crise decidir não emitir o alerta, a região segue em monitoramento até a próxima reunião do GT Saúde. Se o Gabinete de Crise emite o alerta, parte-se para a necessidade de ação.