Acordo com a Ufrgs para laudo sobre o 'esqueletão' ainda não foi assinado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Jornal do Comércio noticiou que a prefeitura de Porto Alegre iria assinar na semana seguinte um acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a elaboração de um laudo estrutural a respeito da situação do prédio conhecido como “esqueletão” No dia 7 de abril, onoticiou que a prefeitura de Porto Alegre iria assinar na semana seguinte um, localizado ao lado da Praça XV de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre. Passado mais de um mês, o documento ainda não foi assinado.

Conforme a assessoria da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, o acordo está “em vias de ser assinado”, o que ainda não ocorreu em razão dos trâmites burocráticos envolvidos, que excederam o prazo inicial.

Após assinado o termo de parceria com a Ufrgs, a previsão é de que o documento esteja concluído em um período de 60 dias. O custo estimado da produção do laudo é de R$ 250 mil.

Nelson Marchezan Júnior assinou um decreto tornando o imóvel de utilidade pública A situação do prédio abandonado no coração da Capital se arrasta há anos. Em novembro de 2019, o então prefeito

O prédio, que começou a ser construído na década de 1950 nunca foi acabado. Com uma área superior a 13 mil metros quadrados, o edifício tem 19 pavimentos construídos, sendo que os três primeiros são ocupados por moradias, e os demais estão vazios. No térreo, há um centro comercial, com lojas de proprietários e inquilinos.

Segundo avaliação da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), o valor do imóvel é de cerca de R$ 3,4 milhões. Só em impostos, a dívida supera R$ 1,7 milhão, sendo que a maior parte já está em cobrança judicial.

Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) solicitou a demolição do prédio Uma vistoria realizada por técnicos da Prefeitura em 2018 produziu avaliação técnica concluindo que há grau de risco crítico da edificação. Também em 2018, o