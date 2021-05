Justiça nega pedido de ilegalidade da greve dos professores de Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A prefeitura de Porto Alegre sofreu uma derrota na Justiça na madrugada desta sexta-feira (7). O desembargador Eduardo Delgado, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), negou o pedido de que fosse declarada a ilegalidade da greve dos professores municipais, deflagrada a partir desta sexta.

A ação com o pedido para que a paralisação fosse considerada ilegal foi protocolada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) na noite de quinta-feira (6). A ação tinha como alvo o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), que anunciou a greve a partir das 7h e por tempo indeterminado.

Na ação, o município pedia que a greve fosse declarada ilegal e que a Justiça determinasse a manutenção de 100% da força de trabalho. Conforme a prefeitura, a decisão pela greve ocorreu em meio à negociação que vem sendo realizada no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça (Cejusc).

O prefeito Sebastião Melo anunciou que irá cortar o ponto dos grevistas e notificar os diretores para que justifiquem o eventual fechamento das suas escolas. “Vamos trabalhar para que nossas crianças não sejam prejudicadas, especialmente agora que estamos em pleno processo de volta às aulas presenciais, autorizadas pela Justiça”, afirma Melo.

Conforme o desembargador, não foi “evidenciada de forma cabal a mencionada ilegalidade do movimento”. Para o procurador-geral do município, Roberto Silva da Rocha, a ilegalidade está posta, visto que se trata de um movimento político.