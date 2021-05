Justiça nega novo pedido de suspensão de aulas presenciais no Rio Grande do Sul

suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul bandeira vermelha por conta da alteração dos critérios definidos pela administração e não por flexibilização dos protocolos, é impossível ampliar o objeto da demanda e deferir a liminar pleiteada. A decisão foi publicada na manhã desta quarta-feira (5), em ação civil pública que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. A juíza Cristina Luisa Marquesan da Silva indeferiu os pedidos formulados pela Associação Mães e Pais pela Democracia e pelo Cpers que buscavam, novamente, a. A magistrada justificou que uma vez que, atualmente o Estado está integralmente empor conta da alteração dos critérios definidos pela administração e não por flexibilização dos protocolos, é impossível ampliar o objeto da demanda e deferir a liminar pleiteada. A decisão foi publicada na manhã desta quarta-feira (5), em ação civil pública que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.

> Leia também: Juíza dá três dias para prefeitura de Porto Alegre se manifestar sobre suspensão das aulas

Na noite de segunda-feira, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) apresentou petição, onde mencionou a evolução das normativas estaduais para o enfrentamento à Covid-19, destacando que o modelo de Distanciamento Controlado "pressupõe uma construção dinâmica capaz de responder às alterações necessárias junto à sociedade sem perder a capacidade de identificar a saturação do sistema de saúde ou o risco de colapso sanitário e social".

retomada escalonada da educação presencial foi viabilizada no Rio Grande do Sul, desde que respeitados os protocolos e as orientações sanitárias dos órgãos competentes. O governo defendeu que diante da evolução positiva dos indicadores analisados pelo sistema nos últimos dias, e com base nas normativas vigentes, todas as regiões do Estado passaram a estar classificadas na bandeira final vermelha, conforme Decreto 55.856/2021. Com isso, adesde que respeitados os protocolos e as orientações sanitárias dos órgãos competentes.

"A decisão de hoje vai ao encontro da política pública implementada pelo governo de priorização das atividades presenciais de ensino", afirmou o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Ele destacou que o Rio Grande do Sul observa com "total responsabilidade e transparência" as evoluções dos dados técnicos e sanitários que viabilizaram a bandeira vermelha em todas as regiões. "Os direitos de crianças e adolescentes devem ser salvaguardados em todos os cenários e, especialmente, em uma pandemia, inclusive para protegê-los de toda forma de negligência e exploração”, afirmou.