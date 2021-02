Consulado dos EUA financiará projetos de até US$ 20 mil no RS e em SC

Uma oportunidade surgiu para organizações e pessoas físicas que buscam recursos para tocar iniciativas em educação e cultura. O Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina abrirá editais para financiar projetos com aporte entre US$ 2 mil (cerca de R$ 10,8 mil) a US$ 20 mil (cerca de R$ 108 mil) por ano.

O foco das iniciativas deve ser empreendedorismo, inovação, ciência e tecnologia, inclusão social, liberdade de imprensa e combate à desinformação, informou a área de comunicação do consulado. Em recente entrevista ao Jornal do Comércio, o o cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, Shane Christensen, destacou a atuação para apoiar no desenvolvimento regional

Para detalhar as condições de participação a interessados vai ocorrer um webinário pela ferramenta do Zoom em 3 de março, às 15h. A transmissão será pelo link https://bit.ly/POAAPS2021 . Já é possível fazer a inscrição na plataforma.

Para verificar as regras e o que é esperado dos candidatos aos recursos, é possível acessar as instruções no guia disponível no endereço https://br.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/32/guia-pratico.pdf.

"O Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre busca propostas que fortaleçam os laços entre os Estados Unidos e o Brasil, através de programas culturais, de intercâmbio e educação, que ressaltem valores compartilhados e promovam a cooperação bilateral", ressaltou, na nota sobre a linha de financiamento.