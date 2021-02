Neurocientista Ivan Izquierdo morre em Porto Alegre

A ciência e, principalmente, os estudos e o conhecimento sobre o cérebro perderam um do seus maiores nomes na atualidade. O neurocientista argentino naturalizado no Brasil Ivan Antônio Izquierdo, que consolidou sua carreira no Rio Grande do Sul, morreu nesta terça-feira (9) em Porto Alegre.

O Jornal do Comércio apurou que o neurocientista, que tinha 84 anos, estava em casa quando morreu. As cerimônias de despedida devem ser nesta quarta-feira (10).

Izquierdo era médico, formado pela Universidade de Buenos Aires, com doutorado em Farmacologia. Foi professor de Medicina e coordenava o Centro de Memória da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), unidade que fundou e onde se dedicava a pesquisas e estudos sobre a memória. Ele também fundou e dirigiu o Centro de Memória da Ufrgs, onde atuou de 1970 a 2003.

No seu currículo Lattes, na internet e atualizado em janeiro passado, há o registro de que, por 55 anos, ele colaborou com as principais agências de fomento do Brasil e várias no Exterior. Foi membro da Academia Brasileira de Ciências por 12 anos, onde também foi diretor.

Atuou ainda no National Academy of Sciences (USA), professor emérito da Ufrgs e honorário das universidades de Buenos Aires e Córdoba, Doutor Honoris Causa das universidades de Paraná e Córdoba.

Também foi membro do Comité Editorial de 33 revistas internacionais. Grã-Cruz da Ordem do Mérito Científico e recebeu a comenda da Ordem de Rio Branco. Recebeu muitos prêmios, entre eles o Unesco para as Ciências da Vida, em 2017.