Novo reitor da Ufrgs, Carlos André Bulhões toma posse pedindo 'muito diálogo'

Tomou posse, na manhã desta segunda-feira (21), o novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para a gestão 2020-2024, o professor Carlos André Bulhões. Tendo a professora Patricia Pranke na vice-reitora, Bulhões afirmou, por meio da nota da universidade, que "o início dos trabalhos será marcado por muito diálogo e algumas modificações estratégicas na estrutura organizacional".

"A soma da expertise do quadro funcional que permanece e dos novos colaboradores da Administração Central busca seguir a trajetória de excelência da Ufrgs”, aponta Bulhões em nota.

A agenda prevista para os primeiros dias contempla visitas do reitor a todas as unidades acadêmicas. Após a primeira rodada na agenda interna, devem ser priorizadas algumas ações administrativas e de articulação institucional fora da Universidade — tendo em vista, sobretudo, a situação financeira e os cortes previstos para a área da educação.

seria "lenta, gradual, sem grandes rupturas, sem grandes quebras" Na última semana, em sua primeira conversa com a imprensa após ter sido nomeado, Bulhões afirmou que a transição entre sua gestão e da reitoria anterior, comandada pelo reitor Rui Vicente Oppermann e pela vice-reitora Jane Tutikian,. O novo reitor também havia antecipado o que considera o tripé de sua atuação à frente da instituição: o financiamento da "educação superior pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, autônoma e democrática", a inclusão pedagógica e o diálogo.

realizaram uma manifestação contra sua nomeação terceiro lugar na consulta interna da universidade No mesmo dia da conversa do reitor com os jornalistas, na última quinta-feira (17), alunos e professores da, no Campus Centro da universidade. Isso porque a chapa do novo reitor ficou em, realizada em julho, sendo a decisão final tomada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, entre os nomes da lista tríplice.

projeto para barrar a nomeação de Bulhões como reitor optava por uma "proposta amplamente derrotada" Na semana passada, a deputada gaúcha Maria do Rosário (PT) protocolou um. Em vídeo postado nas redes sociais, a deputada diz que a escolha é "autoritária" por nomear o terceiro colocado da lista tríplice. A gestão de Opperman também havia se manifestado, por meio de nota, a respeito da nomeação, afirmando que a decisãopela comunidade acadêmica, ignorando "os grandes avanços feitos nos últimos anos na construção de uma universidade de excelência acadêmica, plural e inovadora".

Natural de Alagoas, Bulhões é professor titular da Engenharia há 36 anos, atuando nas áreas de métodos de gestão de recursos hídricos, recursos renováveis, recursos energéticos, meio ambiente e infraestrutura. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no começo dos anos de 1980, ele fez carreira no Rio Grande do Sul e pós-graduações no exterior, é professor do Departamento de Obras Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas e diretor do Sindicato dos Engenheiros do RS.

Na terça-feira (22), será dada a posse para a alta administração da Universidade, pró-reitores, vice-pró-reitores e diretores de departamentos.