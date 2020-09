Trabalhadores de escolas infantis farão carreata nesta sexta-feira em Porto Alegre

mais sentem o efeito das paralisações Profissionais de escolas de educação infantil marcaram uma carreata para as 15h desta sexta-feira (4) em Porto Alegre. Os manifestantes pedem que o prefeito Nelson Marchezan Jr. apresente um planejamento concreto para a retomada das aulas presenciais na Capital. As escolinhas são um dos setores queem razão da pandemia.

Os organizadores estima que cerca de 100 carros participem do protesto, que deve partir do Antigo Olímpico Monumental, no estacionamento em frente à Rótula do Papa. A carreata deve passar por algumas das principais ruas da capital gaúcha até chegar no destino final, na prefeitura (confira o trajeto completo abaixo).

Estão previstos buzinaços em pontos específicos do trajeto, como a avenida Érico Veríssimo, a rua Fernando Machado, a rua Duque de Caxias, a avenida Loureiro da Silva e a prefeitura.

calendário para a retomada das aulas presenciais nenhuma escola da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) retomará as atividades Recentemente, o governador Eduardo Leite anunciou umno Estado, começando pela educação infantil, mas, conforme o Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal),presenciais no mês de setembro, alegando falta de segurança e de estrutura para o retorno.

"Precisamos que o prefeito se manifeste em relação a datas e protocolos. Não podemos planejar nossa retomada e trabalhar com nossas famílias sem o formato de reabertura. As crianças precisam de um planejamento para esta volta para uma melhor adaptação", afirma a integrante do Movimento de Escolas Privadas de Educação Infantil (Mepei-RS) Luciane Gonçalves.

Segundo Luciana, o movimento prevê uma nova manifestação de forma lúdica nos próximos dias, mas os detalhes ainda devem ser organizados neste fim de semana. "Somos da educação e não queremos tumultuar. Queremos apenas respeito com nossa atividade", afirma.

Trajeto da carreata