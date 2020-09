Portaria da Secretaria da Saúde regulamenta funcionamento de academias e clubes no RS

portaria A Secretaria Estadual da Saúde (SES) publicou(582/2020) que dispõe sobre medidas de prevenção à Covid-19 para a realização de atividades esportivas que envolvam exercícios físicos, práticas corporais ou desportivas, como as ligadas às academias de ginástica, de dança, de lutas marciais e afins. As regras valem tanto para locais públicos, privados ou comunitários, em ambientes abertos ou fechados.

Entre as principais medidas contidas na normativa, publicada na terça-feira (1), estão prioridade a atendimentos remotos ou ao ar livre, vedação de contatos físicos, observância ao limite de ocupação de acordo com a bandeira vigente do modelo de distanciamento controlado, necessidade de disponibilizar álcool em gel 70% para trabalhadores e clientes, higienização dos ambientes a cada três horas ou dos objetos compartilhados a cada uso (como aparelhos de musculação, colchonetes e outros). Além disso, a portaria proíbe o compartilhamento de bolas para as atividades esportivas.

O texto ressalta ainda a importância de promover mudanças no ambiente, evitando que as pessoas fiquem muito perto umas das outras, e incentiva os cuidados pessoais, sugerindo que cada um porte poucos objetos pessoais, utilize garrafas individuais, não compartilhe toalhas, limpe regularmente o celular com álcool em gel, mantenha as unhas aparadas e cabelos presos.

Além disso, para o controle das pessoas que frequentam cada local, a portaria indica a necessidade de manter uma lista de presença, com contatos de emergência atualizados. O uso de máscara de proteção é obrigatório, mesmo em ambientes abertos ou de piscina, para aqueles que estiverem do lado de fora da água.

Sobre a circulação de pessoas, a regulamentação destaca a necessidade de definir corredores com fluxo em sentido único, suspensão do uso de catracas e relógios de ponto, desestímulo ao de elevadores e necessidade de comunicar o distanciamento de uma pessoa a cada três degraus nas escadas rolantes, além de aferir a temperatura de todos que ingressarem no local.

A SES reforça anda que trabalhadores pertencentes a grupos de risco não devem exercer atividades presenciais. Já para os clientes nesses grupos deverão ser ofertados horários exclusivos e atendimentos agendados. As práticas esportivas em formato coletivo seguem vedadas, mas os treinos individuais de lutas ou artes marciais estão permitidos.