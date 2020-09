Escolinhas comemoram data de volta, mas previnem sobre regras de reabertura

data de retomada das atividades presenciais O setor de escolinhas de Educação Infantil comemorou a definição dano Rio Grande do Sul. São 1,5 mil escolas infantis registradas no Estado, mas a estimativa é que o número seja de 3 mil, considerando as informais.

Dirigentes do Sindicreches e de movimento que reúne escolas privadas citam que o retorno dependerá da autorização das prefeituras que têm a tarefa de verificar se as medidas de segurança sanitária estão sendo seguidas.

Estabelecimentos precisam ter planos demonstrando o cumprimento de protocolos definidos em junho pelas secretarias estaduais da Educação e da Saúde. Cada município precisa criar o Comitê Operacional de Emergência em Saúde (COES). O Sindicreches diz que apenas 10%, menos de 50 cidades, dos 497 municípios gaúchos já criaram o organismo.

Na tarde desta terça-feira (1), donos de escolinhas e pais e mães que defendem a retomada fizeram carreata em Porto Alegre para cobrar a criação do COES, que ainda não teria ocorrido. Eles percorreram a região da orla do Guaíba até o Centro Histórico. Cartazes fixados nos vidros dos veículos fazia referência ao comitê.

A vice-presidente do Sindicreches, Talina Romano, comemorou a notícia do calendário citando que era importante "definir uma data". "Mas tem um caminho a ser seguido", previne a dirigente, referindo-se às condições a serem seguidas pelos estabelecimentos e aprovação das COESs.

São 90 mil crianças que frequentam as escolinhas no Estado, considerando as registradas para a atividade, com idade até cinco anos de 11 meses.

"Apesar da data do dia 8, não é simplesmente abrir as portas", diz Talina, que espera começo das atividades mais no fim de setembro. A volta é permitida para as regiões com bandeira amarela e laranja.

aos impactos da pandemia Escola de Educação Infantil Pato, que fica no bairro Menino Deus, anunciou que não reabrirá Levantamento do Sindicreches aponta que 13% das escolinhas já teriam fechado fechado as portas definitivamente devido. Na Capital, uma das mais conhecidas, a, após mais de 50 anos de atividades.

Alessandra Uflacker, diretora da Escola de Educação Infantil Neneca e integrante do Movimento das Escolas Privadas de Educação Infantil (MEPEI-RS), destacou a medida tomada pelo governo que teve "sensibilidade e profundo conhecimento da realidade que as infâncias e famílias vêm vivenciando". Segundo Alessandra, a retomada vai depender de liberação dos municípios.

"Com os critérios especificados no Protocolo Oficial do COE, acreditamos que em torno de uma semana as escolas estarão com equipe treinada e capacitada para receber as crianças", projetou a diretora da Escola Neneca.