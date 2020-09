Ensino presencial volta em 8 de setembro no Rio Grande do Sul, define governo Eduardo Leite

calendário foi apresentado A nova data para retorno das atividades presenciais nas escolas é 8 de setembro. Ona manhã desta terça-feira (1) pelo governo Eduardo Leite a prefeitos em videoconferência. A Educação Infantil será a primeira a retornar. Caberá às prefeituras definirem como será o retorno e regular em suas localidades.

que hoje tem o maior número de localidades, incluindo Porto Alegre A volta vai ser possível somente nas regiões com bandeiras amarela e laranja,. O plano adia em uma semana no plano anterior, que era começar em 31 de agosto. São cerca de 2,4 milhões de estudantes em todas as idades que serão impactados pelas medidas.

Pelo calendário, depois da Educação Infantil, podem voltar Ensino Superior e Médio, em 21 de setembro, Ensino Fundamental anos finais, em 28 de outubro, e Ensino Fundamental anos iniciais, em 12 de novembro.

125,8 mil casos e 3,4 mil mortes As escolas estaduais voltam em 13 de outubro. As aulas e demais atividades estão suspensas desde março devido à pandemia do novo coronavírus, que registrouaté essa segunda-feira (31), último dia de agosto.

Veja o calendário apresentado para o retorno das escolas:

8 de setembro: Educação Infantil

21 de setembro: Ensino Superior e Médio

13 de outubro: escolas públicas estaduais

28 de outubro: Ensino Fundamental anos finais

12 de novembro: Ensino Fundamental anos iniciais

Presidente da Famurs reagiu dizendo que os municípios 'ficaram com a pior parte'. Foto: Famurs/Divulgação

"Não tem cabimento", reagiu o presidente da Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs), Maneco Hassen.

O dirigente resumiu seu sentimento após as áreas do governo - Educação, Saúde, Relação com os Municípios e Comitê de dados - apresentarem as datas:

"Mais uma vez os municípios ficam com a pior parte: voltar primeiro e fazer o experimento", criticou Hassen.

escolas mostraram divisão sobre a volta, alegando que há riscos Já o setor privado, por meio do Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe-RS), é favorável. "As escolas estão pronta", diz o presidente da entidade Bruno Eizerik. Mas em reunião com a prefeitura da Capital na semana passada,

Eizerik informou que o sindicato vai aguardar o comunicado oficial do governo para se manifestar sobre o calendário.